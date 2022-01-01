Roche Salarissen

Bedrijvengids
Roche's salaris varieert van $19,638 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service in Taiwan aan de onderkant tot $331,500 voor een Corporate Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Roche. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistician

Product Manager
Median $196K

Mechanisch Ingenieur
Median $133K
Biomedisch Ingenieur
Median $100K
Software Engineering Manager
Median $304K
Project Manager
Median $156K
Technisch Programma Manager
Median $165K
Accountant
$25.5K
Business Operations
$35.7K
Business Operations Manager
$177K
Business Analist
$199K
Corporate Development
$332K
Customer Service
$19.6K
Data Science Manager
$264K
Financieel Analist
$131K
Human Resources
$206K
Informatietechnoloog (IT)
$71.6K
Management Consultant
$85.8K
Marketing
$212K
Product Designer
$69.5K
Programma Manager
$209K
Sales
$136K
Sales Engineer
$92.5K
Cybersecurity Analist
$161K
Solution Architect
$98.2K
Technisch Writer
$48K
UX Researcher
$101K
Venture Capitalist
$176K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Roche is Corporate Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $331,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Roche is $158,126.

Andere Bronnen