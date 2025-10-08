Roblox UX Designer Salarissen in San Francisco Bay Area

UX Designer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Roblox varieert van $176K per year voor IC1 tot $470K per year voor IC6. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $350K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Roblox's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Vesting Schema Hoofdschema Alternatief 1 Alternatief 2 45 % JR 1 35 % JR 2 20 % JR 3 Aandelentype RSU Bij Roblox zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 45 % vest in het 1st - JR ( 11.25 % driemaandelijks )

35 % vest in het 2nd - JR ( 8.75 % driemaandelijks )

20 % vest in het 3rd - JR ( 5.00 % driemaandelijks ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 33 % JR 1 33 % JR 2 33 % JR 3 Aandelentype RSU Bij Roblox zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 33 % vest in het 1st - JR ( 8.25 % driemaandelijks )

33 % vest in het 2nd - JR ( 8.25 % driemaandelijks )

33 % vest in het 3rd - JR ( 8.25 % driemaandelijks ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Roblox zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Wat is het vestigingsschema bij Roblox ?

