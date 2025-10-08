Bedrijvengids
Robinhood Full-Stack Software Engineer Salarissen

Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij Robinhood varieert van $198K per year voor L1 tot $903K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $381K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Robinhood's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
IC3(Instapniveau)
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
IC4
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
IC5
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Robinhood zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

100%

JR 1

Aandelentype
RSU

Bij Robinhood zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (25.00% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Robinhood in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $902,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Robinhood voor de Full-Stack Software Engineer functie in United States is $402,000.

