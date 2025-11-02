Bedrijvengids
Robert Walters
Robert Walters Recruiter Salarissen

Het mediane Recruiter vergoedinspakket in Taiwan bij Robert Walters bedraagt in totaal NT$999K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Robert Walters's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Totaal per jaar
NT$999K
Niveau
-
Basissalaris
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Robert Walters?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Recruiter bij Robert Walters in Taiwan ligt op een jaarlijkse totale beloning van NT$2,376,598. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Robert Walters voor de Recruiter functie in Taiwan is NT$795,703.

Andere Bronnen