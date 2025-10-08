Bedrijvengids
Het mediane Full-Stack Software Engineer vergoedinspakket in North Macedonia bij RLDatix bedraagt in totaal MKD 345K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor RLDatix's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Mediaan Pakket
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Totaal per jaar
MKD 345K
Niveau
L6
Basissalaris
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Bonus
MKD 0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij RLDatix?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij RLDatix in North Macedonia ligt op een jaarlijkse totale beloning van MKD 2,294,589. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij RLDatix voor de Full-Stack Software Engineer functie in North Macedonia is MKD 345,402.

