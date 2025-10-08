Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij Rivian varieert van $164K per year voor RIV-3 tot $342K per year voor RIV-7. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $289K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Rivian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
RIV-3
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
50%
JR 1
50%
JR 2
Bij Rivian zijn RSUs onderworpen aan een 2-jarig vesting schema:
50% vest in het 1st-JR (12.50% driemaandelijks)
50% vest in het 2nd-JR (12.50% driemaandelijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Rivian zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Rivian zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)