  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

  • San Francisco Bay Area

Rivian Full-Stack Software Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Full-Stack Software Engineer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Rivian varieert van $162K per year voor RIV-3 tot $277K per year voor RIV-6. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $210K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Rivian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Instapniveau)
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
Software Engineer II
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
Senior Software Engineer
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
Staff Software Engineer
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
$160K

Vesting Schema

50%

JR 1

50%

JR 2

Aandelentype
RSU

Bij Rivian zijn RSUs onderworpen aan een 2-jarig vesting schema:

  • 50% vest in het 1st-JR (12.50% driemaandelijks)

  • 50% vest in het 2nd-JR (12.50% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Rivian zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Rivian zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Rivian in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $412,807. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Rivian voor de Full-Stack Software Engineer functie in San Francisco Bay Area is $213,750.

Andere Bronnen