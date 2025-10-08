Backend Software Engineer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Rivian varieert van $179K per year voor RIV-4 tot $440K per year voor RIV-7. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $301K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Rivian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$179K
$143K
$32.3K
$3.6K
RIV-5
$240K
$180K
$51K
$8.2K
RIV-6
$296K
$216K
$61.9K
$18.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
50%
JR 1
50%
JR 2
Bij Rivian zijn RSUs onderworpen aan een 2-jarig vesting schema:
50% vest in het 1st-JR (12.50% driemaandelijks)
50% vest in het 2nd-JR (12.50% driemaandelijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Rivian zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Rivian zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)