Manufacturing Engineer vergoeding in United States bij Rivian varieert van $69.3K per year voor RIV-3 tot $186K per year voor RIV-5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $195K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Rivian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
RIV-3
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
50%
JR 1
50%
JR 2
Bij Rivian zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
