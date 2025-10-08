Bedrijvengids
Rivian and Volkswagen Group Technologies
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Backend Software Engineer

  • San Francisco Bay Area

Rivian and Volkswagen Group Technologies Backend Software Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Het mediane Backend Software Engineer vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Rivian and Volkswagen Group Technologies bedraagt in totaal $194K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Rivian and Volkswagen Group Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Mediaan Pakket
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Totaal per jaar
$194K
Niveau
L4
Basissalaris
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Backend Software Engineer bij Rivian and Volkswagen Group Technologies in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $326,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Rivian and Volkswagen Group Technologies voor de Backend Software Engineer functie in San Francisco Bay Area is $193,500.

