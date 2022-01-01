Bedrijvenoverzicht
Ritual Salarissen

Het salarisbereik van Ritual varieert van $96,768 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Canada aan de onderkant tot $243,040 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ritual. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Administratief Medewerker
$112K
Marketing
$102K
Marketing Operaties
$131K

Product Designer
$99.5K
Productmanager
$241K
Software Engineer
$96.8K
Software Engineering Manager
$243K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Ritual is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $243,040. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Ritual is $112,200.

