Rite Aid Salarissen

Het salarisbereik van Rite Aid varieert van $33,446 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $271,350 voor een Programmamanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Rite Aid. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Bedrijfsontwikkeling
$258K
Klantenservice
$33.4K
Data Science Manager
$179K

Data Wetenschapper
$80.4K
Personeelszaken
$86.6K
Informatietechnoloog (IT)
$62.1K
Juridisch
$251K
Arts
$83.3K
Product Designer
$174K
Programmamanager
$271K
Verkoop
$39.8K
Cyberbeveiligingsanalist
$241K
Software Engineer
$66.2K
Software Engineering Manager
$206K
Solution Architect
$164K
Veelgestelde vragen

