Riskified Salarissen

Riskified's salaris varieert van $96,592 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in Israel aan de onderkant tot $206,500 voor een Sales in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Riskified. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $142K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

DevOps Engineer

Sales
Median $207K
Business Development
$162K

Data Analist
$131K
Data Scientist
$129K
Human Resources
$96.6K
Marketing Operations
$118K
Product Designer
$122K
Product Manager
$173K
Sales Engineer
$189K
Software Engineering Manager
$199K
Solution Architect
$159K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Riskified is Sales with a yearly total compensation of $206,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Riskified is $150,508.

