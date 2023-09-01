Bedrijvengids
Rise8 Salarissen

Rise8's salaris varieert van $175,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $211,446 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Rise8. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $175K
Product Designer
$185K
Product Manager
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Rise8 este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $211,446. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rise8 este $184,598.

