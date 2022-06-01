Bedrijvengids
Rise People
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Rise People Salarissen

Rise People's salaris varieert van $40,079 in totale vergoeding per jaar voor een Copywriter aan de onderkant tot $118,286 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Rise People. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Copywriter
$40.1K
Product Manager
$60.8K
Software Engineer
Median $96K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Software Engineering Manager
Median $118K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Rise People is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $118,286. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Rise People is $78,387.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Rise People

Gerelateerde Bedrijven

  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Security Compass
  • Vidyard
  • MessageBird
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen