Video Game Software Engineer vergoeding in United States bij Riot Games varieert van $141K per year voor P1 tot $371K per year voor P5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $247K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Riot Games's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
