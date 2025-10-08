Bedrijvengids
Riot Games
Riot Games Video Game Software Engineer Salarissen in Greater Seattle Area

Video Game Software Engineer vergoeding in Greater Seattle Area bij Riot Games varieert van $292K per year voor P4 tot $367K per year voor P5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Seattle Area bedraagt in totaal $304K.

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Software Engineer
$292K
$224K
$0
$67.8K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Wat zijn de carrièreniveaus bij Riot Games?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Video Game Software Engineer bij Riot Games in Greater Seattle Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $396,538. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Riot Games voor de Video Game Software Engineer functie in Greater Seattle Area is $292,000.

