Videogame Software Engineer vergoeding in Greater Los Angeles Area bij Riot Games varieert van $141K per year voor P1 tot $375K per year voor P5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Los Angeles Area bedraagt in totaal $218K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Riot Games's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$220K
$185K
$3.3K
$31.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
