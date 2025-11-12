Bedrijvengids
Riot Games Videogame Software Engineer Salarissen in Greater Los Angeles Area

Videogame Software Engineer vergoeding in Greater Los Angeles Area bij Riot Games varieert van $141K per year voor P1 tot $375K per year voor P5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Los Angeles Area bedraagt in totaal $218K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Riot Games's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Instapniveau)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$220K
$185K
$3.3K
$31.6K
P4
Staff Software Engineer
$285K
$239K
$0
$46.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Videogame Software Engineer bij Riot Games in Greater Los Angeles Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $374,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Riot Games voor de Videogame Software Engineer functie in Greater Los Angeles Area is $212,000.

