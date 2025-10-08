Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij Riot Games varieert van $140K per year voor P1 tot $292K per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $215K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Riot Games's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
