Technical Accountant vergoeding in United States bij Riot Games varieert van $179K per year voor P3 tot $246K per year voor P4. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Riot Games's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
