Software Engineering Manager vergoeding in United States bij Remitly varieert van $388K per year voor Engineering Manager III tot $553K per year voor Director of Engineering. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $415K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Remitly's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Remitly zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)