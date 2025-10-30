Remitly Product Manager Salarissen

Product Manager vergoeding in United States bij Remitly varieert van $102K per year voor L1 tot $419K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $174K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Remitly's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Niveaus Vergelijken

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L1 Product Manager I $102K $102K $0 $0 L2 Product Manager II $219K $159K $57K $3.4K L3 Senior Product Manager $306K $189K $118K $0 L4 Staff Product Manager $343K $206K $138K $0 Bekijk 1 Meer Niveaus

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Remitly zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Remitly ?

