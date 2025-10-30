Bedrijvengids
Remitly
Remitly Financieel Analist Salarissen

De gemiddelde Financieel Analist totale vergoeding in Israel bij Remitly varieert van ₪313K tot ₪445K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Remitly's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₪354K - ₪403K
Israel
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₪313K₪354K₪403K₪445K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Remitly zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Financieel Analist bij Remitly in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪444,725. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Remitly voor de Financieel Analist functie in Israel is ₪312,815.

