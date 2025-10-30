Bedrijvengids
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in India bij Reliance Industries Limited bedraagt in totaal ₹1.76M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Reliance Industries Limited's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Reliance Industries Limited
Full-Stack Software Engineer
Mumbai, MH, India
Totaal per jaar
₹1.76M
Niveau
L2
Basissalaris
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹151K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Reliance Industries Limited in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,665,114. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Reliance Industries Limited voor de Software Engineer functie in India is ₹1,495,246.

