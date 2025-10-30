Bedrijvengids
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Product Designer Salarissen

Het mediane Product Designer vergoedinspakket in India bij Reliance Industries Limited bedraagt in totaal ₹1.25M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Reliance Industries Limited's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
Reliance Industries Limited
Product Designer
Mumbai, MH, India
Totaal per jaar
₹1.25M
Niveau
L1
Basissalaris
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Reliance Industries Limited?
+₹5.02M
+₹7.71M
+₹1.73M
+₹3.03M
+₹1.91M
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij Reliance Industries Limited in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,827,122. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Reliance Industries Limited voor de Product Designer functie in India is ₹1,247,041.

