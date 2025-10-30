Bedrijvengids
RELEX Solutions
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

RELEX Solutions Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Finland bij RELEX Solutions bedraagt in totaal €86.4K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor RELEX Solutions's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Totaal per jaar
€86.4K
Niveau
Lead
Basissalaris
€86.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
18 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij RELEX Solutions?
+€50.6K
+€50.6K
+€77.6K
+€77.6K
+€17.4K
+€17.4K
+€30.5K
+€30.5K
+€19.2K
+€19.2K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij RELEX Solutions in Finland ligt op een jaarlijkse totale beloning van €86,439. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij RELEX Solutions voor de Software Engineering Manager functie in Finland is €72,963.

