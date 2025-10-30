Bedrijvengids
RELEX Solutions
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Finland bij RELEX Solutions bedraagt in totaal €63.3K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor RELEX Solutions's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
Wat zijn de carrièreniveaus bij RELEX Solutions?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

DevOps Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij RELEX Solutions in Finland ligt op een jaarlijkse totale beloning van €86,575. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij RELEX Solutions voor de Software Engineer functie in Finland is €63,294.

