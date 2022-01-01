Bedrijvengids
Relativity
Relativity Salarissen

Relativity's salaris varieert van $102,060 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $298,500 voor een Business Operations aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Relativity. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Software Engineer
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $140K
Software Engineering Manager
Median $210K

Product Designer
Median $119K
Business Operations
$299K
Data Science Manager
$217K
Data Scientist
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX Researcher
$110K
Vesting Schema

5%

JR 1

15%

JR 2

30%

JR 3

50%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Relativity zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 5% vest in het 1st-JR (5.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 2nd-JR (15.00% jaarlijks)

  • 30% vest in het 3rd-JR (30.00% jaarlijks)

  • 50% vest in het 4th-JR (50.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Relativity is Business Operations at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $298,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Relativity is $147,131.

Andere Bronnen