Reify Health Salarissen

Reify Health's salaris varieert van $105,525 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager aan de onderkant tot $161,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Reify Health. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Software Engineer
Median $161K
Data Scientist
$147K
Product Manager
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Reify Health is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $161,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Reify Health is $147,360.

