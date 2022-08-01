Bedrijvengids
Regrow
Regrow Salarissen

Regrow's salaris varieert van $132,098 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager in Australia aan de onderkant tot $223,875 voor een Human Resources in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Regrow. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Human Resources
$224K
Recruiter
$159K
Software Engineer
$136K

Software Engineering Manager
$132K
De best betaalde functie gerapporteerd bij Regrow is Human Resources at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $223,875. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Regrow is $147,668.

Andere Bronnen