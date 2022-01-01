Regeneron Salarissen

Bedrijvengids
Regeneron
Regeneron's salaris varieert van $75,000 in totale vergoeding per jaar voor een Biomedisch Ingenieur aan de onderkant tot $238,085 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Regeneron. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Data Scientist
Median $210K
Biomedisch Ingenieur
Median $75K
Software Engineer
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Controls Engineer
$89.6K
Data Analist
$109K
Data Science Manager
$199K
Elektrisch Ingenieur
$117K
Founder
$96.5K
Mechanisch Ingenieur
$111K
Product Manager
$199K
Programma Manager
$181K
Solution Architect
$238K
Venture Capitalist
$184K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Regeneron is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $238,085. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Regeneron is $117,316.

