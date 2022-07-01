Reflex Media Salarissen

Reflex Media's salaris varieert van $31,115 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Spain aan de onderkant tot $155,775 voor een Data Science Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Reflex Media . Laatst bijgewerkt: 10/24/2025