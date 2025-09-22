Software Engineering Manager vergoeding in United States bij Reddit varieert van $456K per year voor M2|Software Engineering Manager tot $980K per year voor M3|Senior Software Engineering Manager. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $515K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Reddit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
M2|Software Engineering Manager
$456K
$262K
$195K
$0
M3|Senior Software Engineering Manager
$980K
$330K
$650K
$0
D1|Director
$ --
$ --
$ --
$ --
D2|Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
100%
JR 1
Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:
100% vest in het 1st-JR (100.00% jaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
