Product Manager vergoeding in United States bij Reddit varieert van $384K per year voor IC1 tot $445K per year voor IC5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $478K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Reddit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
IC1
$384K
$184K
$200K
$0
IC2
$234K
$193K
$40.8K
$0
IC3
$211K
$182K
$29.3K
$0
IC4
$316K
$210K
$106K
$0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
JR 1
Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:
100% vest in het 1st-JR (100.00% jaarlijks)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
Vesting Schedule 100% after year 1.