Bedrijvengids
Reddit
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Informatietechnoloog (IT)

  • Alle Informatietechnoloog (IT) Salarissen

Reddit Informatietechnoloog (IT) Salarissen

De gemiddelde Informatietechnoloog (IT) totale vergoeding bij Reddit varieert van $177K tot $243K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Reddit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$192K - $228K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$177K$192K$228K$243K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Informatietechnoloog (IT) inzendingens bij Reddit nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Reddit logo

$20K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Vesting Schema

100%

JR 1

Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (100.00% jaarlijks)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Informatietechnoloog (IT) aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Informatietechnoloog (IT) bij Reddit ligt op een jaarlijkse totale beloning van $242,650. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Reddit voor de Informatietechnoloog (IT) functie is $177,240.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Reddit

Gerelateerde Bedrijven

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen