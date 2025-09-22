De gemiddelde Business Operations totale vergoeding bij Reddit varieert van $221K tot $308K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Reddit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!
100%
JR 1
Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:
100% vest in het 1st-JR (100.00% jaarlijks)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
Vesting Schedule 100% after year 1.