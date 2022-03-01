Reckitt Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Reckitt varieert van $14,462 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $492,450 voor een Verkoop aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Reckitt. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Marketing
Median $161K
Accountant
$127K
Business Analist
$20.2K

Data Analist
$33.1K
Financieel Analist
$28.1K
Informatietechnoloog (IT)
$14.5K
Management Consultant
$85.4K
Werktuigbouwkundige
$187K
Productmanager
$114K
Projectmanager
$31.9K
Verkoop
$492K
Software Engineer
$161K
Solution Architect
$102K
Technisch Programma Manager
$93.2K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Reckitt is Verkoop at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $492,450. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Reckitt is $97,799.

Overige bronnen