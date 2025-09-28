Bedrijvengids
Realtek Semiconductor
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Product Designer

  • Alle Product Designer Salarissen

Realtek Semiconductor Product Designer Salarissen

Het mediane Product Designer vergoedinspakket in Taiwan bij Realtek Semiconductor bedraagt in totaal NT$2.11M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Realtek Semiconductor's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Mediaan Pakket
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Totaal per jaar
NT$2.11M
Niveau
6
Basissalaris
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.17M
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van NT$953K+ (soms NT$9.53M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Product Designer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij Realtek Semiconductor in Taiwan ligt op een jaarlijkse totale beloning van NT$3,037,273. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Realtek Semiconductor voor de Product Designer functie in Taiwan is NT$2,521,617.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Realtek Semiconductor

Gerelateerde Bedrijven

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen