Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Hardware Engineer Salarissen

Het mediane Hardware Engineer vergoedinspakket in Taiwan bij Realtek Semiconductor bedraagt in totaal NT$2.27M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Realtek Semiconductor's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Mediaan Pakket
company icon
Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Totaal per jaar
NT$2.27M
Niveau
Senior Engineer
Basissalaris
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$684K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

ASIC Engineer

SoC Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Hardware Engineer at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$4,062,649. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Hardware Engineer role in Taiwan is NT$2,298,922.

