RealPage
  • Salarissen
  • Solution Architect

  • Alle Solution Architect Salarissen

RealPage Solution Architect Salarissen

Het mediane Solution Architect vergoedinspakket in United States bij RealPage bedraagt in totaal $127K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor RealPage's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Mediaan Pakket
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Totaal per jaar
$127K
Niveau
E13
Basissalaris
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Jaren bij bedrijf
12 Jaren
Jaren ervaring
19 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij RealPage?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij RealPage in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $185,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij RealPage voor de Solution Architect functie in United States is $127,000.

