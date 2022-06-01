Bedrijvenoverzicht
Realogy
Realogy Salarissen

Het salarisbereik van Realogy varieert van $100,509 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $185,925 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Realogy. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Software Engineer
Median $176K
Data Wetenschapper
$186K
Personeelszaken
$101K

Informatietechnoloog (IT)
$111K
Product Designer
$140K
Recruiter
$129K
Solution Architect
$159K
Veelgestelde vragen

El rol més ben pagat informat a Realogy és Data Wetenschapper at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $185,925. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Realogy és de $139,695.

