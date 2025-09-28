Bedrijvengids
REA Group
REA Group Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Australia bij REA Group bedraagt in totaal A$205K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor REA Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Mediaan Pakket
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Totaal per jaar
A$205K
Niveau
Lead Developer
Basissalaris
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Bonus
A$16.5K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij REA Group?

A$249K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Veelgestelde vragen

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Software Engineering Manager ที่ REA Group in Australia อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี A$335,240 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ REA Group สำหรับตำแหน่ง Software Engineering Manager in Australia คือ A$192,062

Andere Bronnen