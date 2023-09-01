Bedrijvenoverzicht
REA Group Salarissen

Het salarisbereik van REA Group varieert van $76,389 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $144,619 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van REA Group. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Software Engineer
Median $106K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Data-ingenieur

Productmanager
Median $127K
Product Designer
Median $76.4K

Software Engineering Manager
Median $131K
Data Analist
$100K
Data Wetenschapper
$119K
Solution Architect
$145K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij REA Group is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $144,619. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij REA Group is $119,100.

