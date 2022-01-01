Bedrijvengids
RBC
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

RBC Salarissen

RBC's salaris varieert van $36,123 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in Canada aan de onderkant tot $201,000 voor een Chief of Staff in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van RBC. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS Engineer

Frontend Software Engineer

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Business Analist
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Product Manager
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Data Scientist
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Financieel Analist
Median $64.3K

Risk Analyst

Product Designer
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX Designer

Software Engineering Manager
Median $127K
Data Analist
Median $57.7K
Project Manager
Median $71.1K
Investment Banker
Median $75.1K
Solution Architect
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX Researcher
Median $86.7K
Actuaris
Median $68.7K
Accountant
Median $71K
Business Operations
Median $51.1K
Customer Service
Median $38K
Marketing
Median $101K
Sales
Median $36.1K
Programma Manager
Median $138K
Business Operations Manager
Median $99K
Technisch Programma Manager
Median $100K
Data Science Manager
Median $82.1K
Administratief Assistent
$38.3K
Business Development
$44.7K
Chief of Staff
$201K
Corporate Development
$110K
Grafisch Designer
$48.9K
Human Resources
$200K
Legal
$56.8K
Management Consultant
$44.4K
Marketing Operations
Median $69.5K
Partner Manager
$113K
Product Design Manager
$164K
Technisch Writer
$45.2K
Total Rewards
$95.6K
Venture Capitalist
$121K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij RBC zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij RBC is Chief of Staff at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $201,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij RBC is $79,163.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor RBC

Gerelateerde Bedrijven

  • Scotiabank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • CIT
  • KeyBank
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen