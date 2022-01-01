Bedrijvenoverzicht
Razorpay
Razorpay Salarissen

Het salarisbereik van Razorpay varieert van $4,880 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operaties aan de onderkant tot $200,862 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Razorpay. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend software-ingenieur

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

DevOps-ingenieur

Software Engineering Manager
Median $101K
Productmanager
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Product Designer
Median $44.8K

UX-ontwerper

Business Analist
Median $22.8K
Data Wetenschapper
Median $33.9K
Technisch Programma Manager
Median $58.2K
Bedrijfsontwikkeling
$73.2K
Data Analist
$14K
Data Science Manager
$194K
Personeelszaken
$76.3K
Management Consultant
$63.8K
Marketing
$33.6K
Marketing Operaties
$4.9K
Product Design Manager
$67.4K
Programmamanager
$29.6K
Projectmanager
$24.5K
Verkoop
$141K
Solution Architect
$201K
Technisch Schrijver
$29.4K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Razorpay zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

7 years post-termination exercise window.

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Razorpay is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $200,862. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Razorpay is $63,845.

