Razorpay Salarissen

Het salarisbereik van Razorpay varieert van $4,880 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operaties aan de onderkant tot $200,862 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Razorpay . Laatst bijgewerkt: 8/24/2025