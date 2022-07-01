Raya Salarissen

Raya's salaris varieert van $4,534 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $190,950 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Raya . Laatst bijgewerkt: 9/17/2025