Rapyd
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Rapyd Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United Arab Emirates bij Rapyd bedraagt in totaal AED 441K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Rapyd's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Totaal per jaar
AED 441K
Niveau
Backend Developer
Basissalaris
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Rapyd?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Rapyd in United Arab Emirates ligt op een jaarlijkse totale beloning van AED 516,795. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Rapyd voor de Software Engineer functie in United Arab Emirates is AED 431,998.

Andere Bronnen