Raleigh Radiology is a radiology practice with 42+ board-certified subspeciality radiologists and four outpatient imaging facilities in Raleigh, Cary, Fuquay-Varina, and Knightdale. They provide professional services for all WakeMed Health & Hospital facilities and offer outpatient imaging services including MRI, CT Scans, Ultrasound, Digital Mammography, Bone Densitometry, Vein Therapy, Interventional Services and Fluoroscopy. Their mission is to provide the highest quality imaging and compassionate care to every patient.