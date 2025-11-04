Bedrijvengids
Raksul
Raksul Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Japan bij Raksul bedraagt in totaal ¥10.76M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Raksul's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Mediaan Pakket
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Totaal per jaar
¥10.76M
Niveau
G4
Basissalaris
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonus
¥0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Raksul?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Raksul in Japan ligt op een jaarlijkse totale beloning van ¥12,700,575. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Raksul voor de Product Manager functie in Japan is ¥10,757,930.

Andere Bronnen