Raisin Salarissen

Raisin's salaris varieert van $60,022 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analyst aan de onderkant tot $110,546 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Raisin. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Software Engineer
Median $91.3K
Product Manager
Median $83.7K
Software Engineering Manager
Median $111K

Cybersecurity Analyst
$60K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Raisin is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $110,546. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Raisin is $87,521.

