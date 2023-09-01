Raisin Salarissen

Raisin's salaris varieert van $60,022 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analyst aan de onderkant tot $110,546 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Raisin . Laatst bijgewerkt: 10/24/2025